فيديو صادم بدولة عربية..أطلقوا النار احتفالًا بعودته فقتلوه

15 أبريل 2020 - 07:16 م

نشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي في الأردن، فيديو صادم للحظة مقتل مواطن، أثناء احتفال أسرته بعودته من السجن، حيث أصابته رصاصة بالخطأ فأردته قتيلًا.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الرجل الأردني وهو يخرج من السيارة ثم يقوم بعض الأشخاص بإطلاق النار احتفالًا به لخروجه من السجن.

وأُصيب الرجل بطلق ناري عن طريق الخطأ أراده قتيلآ في الأرض وسط حضور المحتفلين به، وصدمة كبيرة بين أسرته واهله.

وأثار الفيديو موجة جدل بين النشطاء، مبدين غضبهم من طريقة الاحتفال وخطورة إطلاق النار في المناسبات.

