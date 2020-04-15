  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة

إصابة طبيب بمعهد القلب بفيروس كورونا

لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة

دراسة تدق ناقوس الخطر: مكيف الهواء ينقل فيروس كورونا

مقتل رجل بالخطأ

فيديو صادم بدولة عربية..أطلقوا النار احتفالًا بعودته فقتلوه

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

إغلاق كامل لـ 4 مدن بالدقهلية

علاج كورونا

نجح على الحيوانات.. بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

لقطة من الفيلم

"نساء فقط"..الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

بنك مصر

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

ظهور صادم لبطلة فيلم "اللي بالي بالك" بعد 17 عامًا

الصفحة الأخيرة

نيفين مندور
نيفين مندور
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم لفنانة شهيرة بعد وفاة 3من أصدقائها بكورونا

#

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد اعتزالها بشكل مفاجئ

#

أردنى يرد جميل "عشرة 17 عامًا" لمصري بعد موته.. ماذا فعل؟

#

بعد إفلاسها.. نجمة شهيرة ترغب في الظهور على «البلاي بوي»

اللمبي

فنانة

نيفين مندور

تغير شكلها

تصدرت الفنانة نيفين مندور، التي قامت بدور "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" بطولة النجم محمد سعد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها خلال حضورها أحد حفلات الميلاد، وذلك بعد 17 عامًا على مشاركتها في هذا الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وظهرت الفنانة "نيفين مندور" بجوار أحد أصدقائها وقد ظهر عليها تغير في ملامحها وتقدم العمر حيث أنها أصبحت تبلغ من العمر 47 عامًا.

وقبل 7 سنوات ألقت قوات الأمن القبض على الفنانة نيفين مندور، برفقة شخصين آخرين داخل سيارة وبحوزتهم كمية من الممنوعات مع مبلغ مالي وطلقات نارية.

وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016 ثم إخلاء سبيلها بضمان إقامتها.

يذكر أن الفنانة نيفين مندور من مواليد العام 1972 وانتخبت في أحد الأعوام ملكة على عرش الجمال المصري.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا في طريقه لإفريقيا.. و4 موجات تضرب أوروبا وأمريكا
» متعافو كورونا في العالم يتخطون حاجز النصف مليون
» وفاة ممرضة بكورونا.. ونجاة مولودها بمعجزة
» محمود مسلم: الإخوان سقطوا إنسانيًا وأخلاقيًا
» الصحة العالمية تعلن بدء تجارب 3 لقاحات لعلاج كورونا
» القوات المسلحة تواصل توزيع الكمامات على المواطنين
» الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في هذا الموعد
» مليونًا.. ارتفاع أعداد المواطنين المستخدمين للمترو والشركة تعلق
» أمريكا تتهم الصين بحجب معلومات عن كورونا
» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية