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مدينة صينية تمنع أكل الكلاب والقطط وتتوعد المخالفين

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أكل الكلاب
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مدينة صينية

منعت مدينة في الصين، سكانها من أكل الكلاب والقطط، بقانون جديد تمت المصادقة عليه في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تلك المدينة هي زوهاي، المجاورة لماكاو ويبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، حيث أصدرت أمرا يتماشى مع مقترح الحكومة، الذي يعتبر "الهررة والكلاب حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل، ووفقا لـ«سكاي نيوز».

وكانت شنجن أول مدينة صينية تحظر تناول لحوم الحيوانات الأليفة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية نصا يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية، ولم تضم القائمة الجديدة، لأول مرة، القطط والكلاب.

وقال يونغ لينغ، المشرف على لجنة الشؤون القانونية في زوهاي، إنه يتعين الالتزام بهذا النص الجديد.

ووفقا لتقرير آخر من وكالة أنباء الصين (شينخوا)، فإن المخالفين سيواجهون غرامة تصل إلى 20 أضعاف قيمة اللحوم.


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