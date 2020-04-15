» كورونا في طريقه لإفريقيا.. و4 موجات تضرب أوروبا وأمريكا

15 أبريل 2020 - 08:35 م

حذر خبير صحي عالمي من أن أوروبا والولايات المتحدة قد تشهدان ما يصل إلى ثلاث موجات أخرى من فيروس كورونا المستجد (Covid-19) بمجرد أن يستقر الفيروس في إفريقيا.



وقال البروفيسور لورنس جوستين، مدير مركز منظمة الصحة العالمية للصحة العامة وحقوق الإنسان، إن تفشي المرض في العالم النامي قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة في المستقبل حتى بعد السيطرة على المرض الحالي.



واجتاح فيروس كورونا، أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية في الأشهر الأخيرة ، لكنه لم يصب بعد أعدادًا كبيرة من الأشخاص في إفريقيا. وأثيرت مخاوف بشأن القدرة المحتملة للحكومات والنظام الصحي في البلدان ذات الدخل المنخفض لاحتواء ومكافحة الفيروس المميت.



وقال البروفيسور جوستين لبرنامج "توداي بي بي سي راديو 4": "كوفيد 19 على وشك السير عبر أفريقيا جنوب الصحراء وربما شبه القارة الهندية مثل الانهيار الجليدي".



وأضاف: "حتى لو تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من السيطرة على أوبئة كوفيد، إذا كان لديك غضب كوفيد في أجزاء أخرى من العالم، في هذا المجتمع المترابط الذي نعيش فيه، فسوف يعود إلى أوروبا والولايات المتحدة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وتابع: "وفي الواقع يمكنني أن أتنبأ أنه إذا خرج عن نطاق السيطرة في هذه البلدان ذات الدخل المنخفض سنرى في الولايات المتحدة وأوروبا موجة ثانية وثالثة، وحتى موجة رابعة من كوفيد. لذا فنحن حقًا آمنون فقط مثل الحلقة الأضعف في السلسلة العالمية".



وجاء ذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بعد اتهامها بالتساهل تجاه الصين معقل فيروس كورونا.



وقال ترامب أمس: "لو قامت منظمة الصحة العالمية بعملها لجلب خبراء طبيين إلى الصين لتقييم الوضع على الأرض بشكل موضوعي (...) لكان من الممكن احتواء تفشي المرض في مصدره مع عدد وفيات قليلة جدًا".

