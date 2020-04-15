فيديو.. مصرع 41 في حريق طائرة روسية ضربها البرق

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الطائرة مشتعلة بالنيران
الطائرة مشتعلة بالنيران
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محمد فضل- متابعات

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نشرت صحيفة الديلي ميل مقطع فيديو جديد يظهر لحظة اشتعال النيران بشكل هائل في طائرة بمدرج مطارٍ دولي بمدينة موسكو الروسية بعد أن ضربها البرق، وذلك في الحادث الذي وقع في الخامس من مايو من العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة، اتهمت السلطات الروسية قبطان الطائرة بالإهمال بعد أن ضربها البرق ونفذ القبطان هبوطاً خاطئاً، ما أسفر عن مصرع 41 من ركاب الطائرة.

وكان 37 شخصاً على متن الطائرة قد نجحوا في الفرار منها، بينما أظهر مقطع الفيديو أن اللهب يزيد ارتفاعه عن 100 قدم وهو يبتلع الطائرة، ويواجه قائدها عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات إذا أدين في هذه الحادثة.

وأظهر المقطع هروب الركاب هلعين من داخل الطائرة بعدما تم فتح أبواب الطوارئ، قبل أن يصل رجال الخدمات لمحاولة السيطرة على الأمر وإطفاء الحريق.

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن إيفدوكيموف “قائد الطائرة” اتهم رسمياً بانتهاك قواعد السلامة والتحكم في إهمال طائرته مما أدى إلى مقتل جماعي وإلحاق الضرر بالصحة وأضرار جسيمة.


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