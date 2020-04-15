» خبير: أدوية الربو وحمى القش تؤدي إلى تفاقم أعراض كورونا

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حذر خبير من أن أدوية الربو وحمى القش قد تزيد من أعراض فيروس كورونا المستجد سوءًا.

وقال الدكتور دانيال جريفين، عالم الفيروسات في جامعة كولومبيا، إن أدوية الحساسية الشائعة التي تحتوي على المنشطات يمكن أن تعوق استجابة الجسم لفيروس (Covid-19).

وأضاف : "نحن قلقون تمامًا من حقيقة أنك إذا تناولت المنشطات بمستوى كبير بما فيه الكفاية، فسوف تتداخل مع قدرتك على التحكم في تكرار الفيروس خلال الأسبوع الأول".

وأوضح أنه "بمجرد دخول الفيروس التاجي إلى الجسم، فإنه يستخدم بروتينات شائكه للتثبيت على أغشية الخلايا قبل أن يبدأ في تكرار نفسه. بمجرد اختطاف ما يكفي من الخلايا، سوف يبدأ جهاز المناعة في إرسال خلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة لمحاربة الفيروس".

لكن الدكتور جريفين حذر من أنه الكورتيكوستيرويدات - الموجودة في الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الربو والتهاب المفاصل - يمكن أن تبطئ استجابة الجسم.

وعند وصفها بجرعات تتجاوز المستويات المعتادة للجسم، تقوم الكورتيكوستيرويدات بقمع الالتهاب. لكن الستيروئيدات تثبط أيضًا جهاز المناعة، لأنها تساعد في السيطرة على الظروف التي يهاجم فيها الجسم أنسجته عن طريق الخطأ.

وقال إنه بسبب هذا يتساءل علماء الفيروسات عما إذا كانت المنشطات قد تبطئ هجوم الجسم المضاد ضد فيروس كورونا (Covid-19) وتعطيها ميزة أقوى للتطور.

وحذر من أن الأمر مثير للقلق بشكل خاص حيث بدأ موسم حمى القش للتو، لذلك ربما يكون هناك بعض الـ 13 مليون بريطاني الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح بدأوا بالفعل في تناول الأدوية.

مع ذلك ، يقول الأطباء أنه بالنسبة لمن يعانون من الربو ، من الضروري أن يستمروا في تناول أدويتهم.

وقالت الدكتورة سارة جارفيس، المدير العام لموقع Patientaccess.com لصحيفة "ذا صن": "ليس هناك شك في أن جرعة عالية من الستيرويدات يمكن أن تضعف الجهاز المناعي وتزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة من فيروس كورونا".

وأضافت: "جرعة الستيرويد في أجهزة استنشاق الربو وبخاخات الأنف الستيرويد ضئيلة مقارنة بالجرعة في أقراص الستيرويد. هناك أيضًا خطر كبير لحدوث المزيد من المضاعفات الناجمة عن الفيروس التاجي إذا لم يتم التحكم في الربو بشكل جيد".

وتابعت: "بشكل عام، من المحتمل أن يكون خطر الإصابة بمضاعفات شديدة من Covid19 أعلى بكثير إذا كان التحكم في الربو لديك ضعيفًا عما هو عليه إذا كنت تتناول دواء ستيرويد".

واستدركت: "لهذا السبب توصي منظمة الربو في المملكة المتحدة بالاستمرار في تناول أجهزة استنشاق الربو، من بينها أجهزة الاستنشاق بالستيرويد، حتى إذا كان هناك أعراض لفيروس كورونا".

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