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ارتفاع حالات القتل جراء العنف الأسري بنسبة 160 في المائة

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ارتفعت حالات القتل في بريطانيا جراء العنف الأسري بنسبة 160 في المائة، لتصل إلى 16 حالة وفاة خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وفي المتوسط??، تُقتل امرأتان أسبوعيًا على يد الشريك الحالي أو السابق في إنجلترا وويلز وحدها، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. 

لكن مفوضة الضحايا في إنجلترا وويلز، "دام فيرا بيرد" كشفت اليوم عن خمسة وفيات تم الإبلاغ عنها منذ أسبوع، منذ بدء الإغلاق قبل ثلاثة أسابيع.

وأبلغت لجنة الشؤون الداخلية: "بلغ عدد القتلى 16 حالة قتل بسبب العنف المنزلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. نقول عادة أن هناك اثنين في الأسبوع، لكن خمسة قتلوا هذا الأسبوع. هذا هو حجم الأزمة".

وأضافت: "أعتقد أنه لإنقاذ الأرواح في هذا الوباء، فإننا نطلب من بعض الأشخاص أن يبقوا في الحبس لفترة طويلة مع الأشخاص الذين سيضرون بهم". 

وكشفت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن العنف المنزلي تضاعف أكثر من مرة منذ فرض الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وتعهدت وزيرة الداخلية "بريتي باتل" بتقديم 2 مليون جنيه استرليني لخطوط المساعدة لآلاف الضحايا المحاصرين، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وخصصت جامعة "سوانسي"، سكن الطلاب لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، مع ارتفاع المكالمات التي يتلقاها خط المساعدة الوطني للإساءات المنزلية بنسبة 120 في المائة خلال 24 ساعة فقط في الأسبوع الماضي.

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