كورونا أخطر من الحربين العالميتين الأولى والثانية

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قال د. مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية إن زيارة وزيرة الصحة للصين وإيطاليا في أزمة كورونا شيء رمزي يدل على وقوف مصر بجانب الدولتين، مشيرًا إلى أن مساعدات مصر للدول في أزمة كورونا سيكون لها أثر إيجابي في تحسين العلاقات.
وأضاف الفقي ، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن فيروس كورون المستجدّ من أخطر المصائب للعالم وأخطر من الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وقال د. مصطفى الفقي، إن فيروس كورونا المستجّد سيظل مسيطرًا على الإعلام والسياسة لفترة طويلة، وأشار إلي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأخر كثيرًا في اتخاذ موقف ضد منظمة الصحة العالمية بوقف المساعدات الأمريكية لها.
وأوضح "الفقي" أن إدارة ترامب لأزمة كورونا في أمريكا ليست في صالحه في الانتخابات الأمريكية القادمة، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات الأمريكية تفكير انسحابي وغير مسؤول.
وقال د. مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية إن جزء كبير من الشعب المصري لا يزال يتعامل مع أزمة كورونا بشيء من الاستخفاف ولابد من تغيير هذا الأمر.
وأضاف الفقي أن الحكومة لا تريد اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الوقاية من كورونا حتى لا تزيد من الضغوط على المواطنين، مشيرًا إلى أن اتباع الإجراءات الوقائية ليس له علاقة بدرجة التعليم ولكنه الأمر يتعلق بالوعي.
ومن زاوية أخري أشار الفقي "لبرنامج "يحدث في مصر"، إلي إنه لا يعلم كيف وصل الحال بجماعة الإخوان الإرهابية إلى كراهية مصر كلها والشماتة فيها، وأضاف، متسائلًا كيف يتمنى إخواني وهو إنسان قبل أي شيء أن تنتشر عدوى فيروس كورونا المستجدّ في مصر، وأوضح "الفقي، أن من يشمت في مصر الآن ويرى أنها غير قادرة على مواجهة فيروس كورونا، هو شخص حاقد، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة خلقت لدى مصر إرادة العمل في الظروف الصعبة.

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