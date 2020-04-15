"الإبراشى": المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على يوم الجحيم

15 أبريل 2020 - 11:40 م

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه لم يكن يتوقع أن يكون لدى مصر يوم يسمى "واقعة شم النسيم"، موضحاً أنه كان يراهن على وعى المصريين فى التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وأن يتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ويمتنعون من تلقاء أنفسهم عن الخروج للاحتفال أو التجمع فى الحدائق والمتنزهات.

