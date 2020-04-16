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الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بارتداء السراويل بالحجر الصحي

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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وكالات- الدويني فولي

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واقعة غريبة شهدتها أمريكا، حيث طلبت شرطة بلدة تانيتاون  في ولاية ماريلاند من المواطنين عدم الذهاب إلى البريد بدون سراويل أثناء الحجر الصحي.

وقالت شرطة المدينة على فيس بوك: "من فضلكم لا تنسوا أن تلبسوا سروايلكم قبل مغادرة منزلكم للتحقق من البريد. أنتم تعرفون بمن يتعلق هذا. هذا هو التحذير الأخير".

وتانيتاون هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 7 آلاف شخص في شمال ولاية ماريلاند، على بعد حوالي ساعة ونصف من العاصمة واشنطن. تتكون المدن الأمريكية الصغيرة عادة من منازل من طابق واحد أو طابقين، حيث تقع صناديق البريد الخاصة بها على أقرب طريق معبدة - عادة بضع عشرات الأمتار من المنزل.

ووافق معظم المعلقين على ما كتبته الشرطة وبدأوا في نشر الميمات عن المشاهير الذين لا يرتدون سراويل. ومع ذلك، لم يعجب الجميع المنشور الساخر.

طالبت ماريلاند، مثل جميع الولايات الأمريكية تقريبًا، المواطنين بالبقاء في منازلهم على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا والخروج فقط عند الضرورة.

لقد سخرت إدارات الشرطة في مدن مختلفة في الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من موضوع فيروس كورونا. هكذا، نشر عدد من إدارات الشرطة على فيسبوك بوست يدعو المجرمين إلى الامتناع عن أي جرائم على خلفية انتشار الوباء. ووعدت الشرطة "سنبلغكم بالموعد الذي يمكن فيه استئناف أنشطتكم العادية".

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