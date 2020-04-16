آخر ما قاله "الحوفي" قبل استشهاده

16 أبريل 2020 - 10:15 ص

روي فوزي الحوفي، والد البطل الشهيد محمد فوزي الحوفي، شهيد الأميرية، تفاصيل استشهاد نجله، قائلاً: "إن ابنه خرج عصرًا للقيام بعملية الأميرية، معقبًا: "كنت قلقان عليه أوي".

وأضاف "الحوفي" خلال تصريحاته لفضائية "تن": "خرجت للبلكونة ومش عارف أعمل إيه ولا عارف فين منطقة الأميرية".

وتابع: "ابني اتصل بيا وهو في العملية وقالي ابنك راجل يا حج ومسمعتش صوته تاني".

وتم تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفي، بمسقط رأسه بمدينة دمنهور، ظهر أمس الأربعاء، وذلك بعدما استشهد أمس أثناء اشتباكه مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.