» أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر

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الأقصر

زفاف

وضح النهار

كوورنا

تمثال ممنون

على غير المتوقع بسبب ما تعيشه البلاد من وقاية لفيروس كورونا المستجد، أقام عروسان حفل زفاهما في منتصف النهار بالتقاط صور ليلة العمر من أمام تمثال ممنون بالأقصر.

علي الشيخ وعروسه احتفلا بزفافهما في منتصف النهار، منوهًا أن الفكرة خطرت بذهنه عندما فكر في حلول لإقامة الزفاف بدلاً من تأجيله حتى انتهاء الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وفي تصريحات صحفية أكد الشاب الأقصري أن الفكرة لاقت قبولا لدى عروسه لما ستوفره من أموال كانت ستنفق على قاعة الزفاف والمأكل والمشرب.

وتابع:  الفكرة بدأت تنتشر بين شباب المحافظة خاصة في تلك الفترة التي تشهد تطبيق الكثير من الإجراءات الاحترازية والتي اعترضت كثيرا من المناسبات.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه قرى ومدن الأقصر أوغيرها من المحافظات العديد من حفلات الزفاف في الشوارع، رغم قرار الحكومة بإلغاء التجمعات للوقاية من فيروس كورونا ، الذي تحوّل إلى وباء عالمي.

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