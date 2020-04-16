  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خلفان

ضاحي خلفان لدولة عربية : حضارتكم طلعت حبشية

سيد عبد الحفيظ

الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية

الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

الحوفي

آخر ما قاله "الحوفي" قبل استشهاده

مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

شهر رمضان

بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان

انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية

مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

تامر أمين

تامر أمين: إحنا في وطن له سيادة

والسبب شم النسيم..

الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

آخر الأخبار

الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية
الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

#

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

#

أول تعليق من والد الطفلة رقم 100 مليون في مصر

#

بسمة وهبة: "هو إيه اللي جرى لدين الناس في مصر"

أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن الأسبوع المقبل هو الفاصل في تاريخ وباء فيروس كورونا بمصر، معقبًا: "ده كلام علمي وليس للتخويف".

وأضاف "المر"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الخميس، أنه طوال الأيام الماضية لم تحدث قفزة في عدد الإصابات، فإننا مازلنا في عنق الزجاجة للحفاظ على الوضع، معقبا: "لو المنحنى خرج من الزجاجة هتبقى مصيبة".

وطالب بزيادة خطوط الرقم الساخن 105 حتى يكون هناك فرصة أكبر للتواصل، محذرًا من خطورة خروج المصريين للاحتفال بشم النسيم، معقبا: "ايه اللي يمنع يكون في حظر اليوم ده على الشواطئ، هنتفسح يعني هيكون في إصابات جديدة مصيبة مش هنقدر عليها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأرصاد: احذروا 3 أشياء ستحدث اليوم
» علماء يتوصلون لنقطة ضعف فيروس كورونا
» "كاف" يدرس نقل نهائى أفريقيا من الكاميرون
» هاشتاج "داليا البحيري_انتي _كومبارس" يتصدر تويتر
» الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بارتداء السراويل بالحجر الصحي
» مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
» الشيف خالد يصمم صورة الشهيد "الحوفي" من نبات الأرز
» أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر
» "فيس بوك" تصمم جهازًا جديدًا لعلاج مرضى كورونا
» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد وعدد زيجاته
» بدولة عربية.. طالب يحاول تهريب المخدرات إلى السجن بطريقة غير متوقعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية