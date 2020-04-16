» مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة

16 أبريل 2020 - 10:46 ص

انتشر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تصفيقا واحتفالا من الكادر الطبي لأحد الأطباء العرب، الذي خرج من العناية المركزة بعد تعافيه من كورونا.

ويظهر الفيديو لحظة خروج أحد الأطباء العرب الذين يعملون في بروكسل، من العناية المركزة بعد شهر من إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله، حيث يحتفل زملاؤه الأطباء والممرضون في المستشفى، بتجاوزه مرحلة الخطر، وتعافيه من الوباء.

وكانت بلجيكا قد قررت أمس الأربعاء، تمديد حالة الإغلاق في البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا حتى 3 مايو المقبل.

كما طلبت السلطات فى وقت سابق، من بعض الفنادق فى البلاد، فتح أبوابها لمساعدة النساء التى تعرضت للعنف المنزلى خلال فترة الحجر المنزلى المفروض على كافة دول العالم بسبب الأزمة الصحية الحالية، وفي المقابل يتم منح صاحب الفندق تعويضا يقدر بـ30 في المائة من خسائره.

وجاءت تلك الخطوة من الحكومة البلجيكية لمواجهة الارتفاع الكبير فى أعداد النساء المعنفات في فترة الحجر المنزلي في البلاد.







