  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خلفان

ضاحي خلفان لدولة عربية : حضارتكم طلعت حبشية

سيد عبد الحفيظ

الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية

الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

الحوفي

آخر ما قاله "الحوفي" قبل استشهاده

مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

شهر رمضان

بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان

انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية

مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

تامر أمين

تامر أمين: إحنا في وطن له سيادة

بعاصمة أوربية..

مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة

الصفحة الأخيرة

تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

#

الخوف يسيطر على ترامب بعد إخباره بتدهور حالة بوريس جونسون: الوضع خطير

#

الجنيه الإسترليني يهبط بعد نقل جونسون إلى العناية المركزة

#

مؤثر.. تصفيق لأبطال الصحة من فوق أسطح المنازل بالسعودية

صورة

الشهيد الحوفي

الشيف خالد

نبات الأرز

انتشر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تصفيقا واحتفالا من الكادر الطبي لأحد الأطباء العرب، الذي خرج من العناية المركزة بعد تعافيه من كورونا.

ويظهر الفيديو لحظة خروج أحد الأطباء العرب الذين يعملون في بروكسل، من العناية المركزة بعد شهر من إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله، حيث يحتفل زملاؤه الأطباء والممرضون في المستشفى، بتجاوزه مرحلة الخطر، وتعافيه من الوباء.

وكانت بلجيكا قد قررت أمس الأربعاء، تمديد حالة الإغلاق في البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا حتى 3 مايو المقبل.

كما طلبت السلطات فى وقت سابق، من بعض الفنادق فى البلاد، فتح أبوابها لمساعدة النساء التى تعرضت للعنف المنزلى خلال فترة الحجر المنزلى المفروض على كافة دول العالم بسبب الأزمة الصحية الحالية، وفي المقابل يتم منح صاحب الفندق تعويضا يقدر بـ30 في المائة من خسائره.

وجاءت تلك الخطوة من الحكومة البلجيكية لمواجهة الارتفاع الكبير فى أعداد النساء المعنفات في فترة الحجر المنزلي في البلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأرصاد: احذروا 3 أشياء ستحدث اليوم
» علماء يتوصلون لنقطة ضعف فيروس كورونا
» "كاف" يدرس نقل نهائى أفريقيا من الكاميرون
» هاشتاج "داليا البحيري_انتي _كومبارس" يتصدر تويتر
» الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بارتداء السراويل بالحجر الصحي
» مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
» الشيف خالد يصمم صورة الشهيد "الحوفي" من نبات الأرز
» أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر
» "فيس بوك" تصمم جهازًا جديدًا لعلاج مرضى كورونا
» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد وعدد زيجاته
» بدولة عربية.. طالب يحاول تهريب المخدرات إلى السجن بطريقة غير متوقعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية