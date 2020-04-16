» الأرصاد: احذروا 3 أشياء ستحدث اليوم

16 أبريل 2020 - 10:52 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس هذه الفترة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس إلا بداية شهر مايو المقبل.



وكشفت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها اليوم، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، محذرة من سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط ملحوظ الرياح على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء.



وأضافت الهيئة أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم ويميل الطقس للحرارة على العديد من محافظات الجمهورية إلا أن معظم المحافظات تشهد أمطار خفيفة اليوم.



وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس في الوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء معتدل، ولطيفا على السواحل الشمالية الغربية، على أن يكون حارا على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء.

