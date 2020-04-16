الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

محمد عبد الحارس
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين، بخصم 20% من قيمة راتب كل لاعب بسبب فيروس كورونا.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع لاعبي الفريق على خصم نسبة 20% من قيمة الراتب الشهري، يعني 20% من راتب مارس و20% من راتب أبريل من كل لاعب داخل الفريق بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في أزمة مالية لكافة الأندية".
وتابع: "قرار الخصم جاء بناء على تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي طلب من مدير الكرة وضع تصور لتخفيض عقود اللاعبين لتجاوز الأزمة الحالية".
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