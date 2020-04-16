ضاحي خلفان لدولة عربية : حضارتكم طلعت حبشية

16 أبريل 2020 - 11:13 ص

واصل ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي هجومه على اليمنيين، بسب ما أثاره البعض بأنهم هم أصل العرب.

وأضاف خلفان في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " هذا والحمد لله رب العالمين .. خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف إن أكرمكم عند الله اتقاكم.. اتركوا القات فإنه يذهب العقل.. ويأتي بالكسل والفقر.. والتفتوا الى المستقبل واتركوا " كنا .. وكنا..ثم تبين أنكم لستم منا".

وأوضح خلفان أن ما أريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا .. "نحن الأصل .. نحن الأصل".. علماء العربية يشكون في عربيتكم.

وتابع : كنت في سبأ، فأكد لي دليلهم السياحي الرسمي، أن الحضارة السبئية حبشية، وأصبت من قوله بالذهول..وسألت شيوخهم فقالوا ما قاله صحيحا .

وأشار خلفان إلى أنني أقول هذا لأن اليمنيين قرقعوا على العرب: " نحن الأصل.. نحن الأصل" .. طلعوا عربيتهم مشكوك فيها".

وأوضح أن جمع كبير من علماء اللغة العربية يشكون في عربية اليمن، والبعض يقول أصل العرب هم، لذلك القرآن نزل بلغة قريش.. اللغة العربية، ولم ينزل بلغة الحميريين أو السبئيين أو المهرة.