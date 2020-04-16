10 خطوات تجنبك الإصابة بـ كورونا في المواصلات.. تعرف عليها

16 أبريل 2020 - 11:13 ص

يساعد التكدس والازدحام على تفشي لتفشى وباء فيروس كورونا نتيجة للاختلاط الكبير خاصة في المواصلات العامة، لذلك هناك بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى.



1-حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.



2- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يفضل المشى أو ركوب الدراجة.



3- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات العامة تجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.



4- حافظ على مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين إذا أمكن.



5- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.



6- افتح النوافذ كلما كان ذلك ممكنا.



7- إذا شعرت بأعراض ارتفاع درجة الحرارة أو بأى أعراض تعب وإرهاق حاول إبلاغ المسئولين فورًا وتعاون معهم في تنفيذ الإجراءات اللازمة.





8- تجنب الحركة الكثيرة



9- تجنب تناول الطعام في الرحلات القصيرة .



10- لو كنت مضطرًا لتناول الطعام تأكد من أن يديك والطعام نظيفين.

