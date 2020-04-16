"عمر البرماوي عدو الوطن" يتصدر الترند في السعودية

16 أبريل 2020 - 04:22 م

تصدر هاشتاج " #عمر_البرماوي_عدو_الوطن"، الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب تغريدات أعاد النشطاء نشرها تسئ إلى المملكة.

وهذا الشاب هو عمر فريد عالم، وهو من البرماويين في السعودية، وقال النشطاء إنه يشكل خطرًا على أمن المملكة، مطالبين بطرده وإرجاعه لدولته، واتهمه الكثير بالخيانة، موضحين أن عمر برماوي مقيم في مكة المكرمة، ويطالب باعتصامات وثورات من أجل موقوف أمني متهم في قضايا تمس أمن الدولة.

وكانت من ضمن تغريداته التي نشرها النشطاء، تغريدة يدعي من خلالها انه حلم بالدكتور الداعية سلمان العودة يدعوه للجهاد، فقد غرد عمر فريد عالم قائلاً: حلمت بالأمس أن د. سلمان العودة يقول لي الجهاد يا عمر أسأل الله لك الجهاد متمسك بيدي، ما معنى هذا الحلم يا أهل الرؤى.

وقد غرد عبدالله ال مجفل قائلاً: هذا النكره ليس عربي ولا يحمل الجنسية السعودية ويدعم الثورة في بلادنا ويحرض على ولاة امرنا ، من يخالف انظمة المملكة العربية السعودية .. من المقيمين او المخالفين للاقامة يتم ابعاده كما غردت موضي البقمي قائلة: برماوي محذوف علينا من أقصى العالم نظفناه وملينا بطنه وأسكنااه في أطهر بقاع الأرض يحرض على البلد ويتحين الفرص لزعزعة الأمن ! إلى متى ونحن نأوي الثعابين المسمومة والثعالب المراوغه

وغردت بنت عتيبية قائلة: كذبتهم التي انطلت على البعض والإدعاء بأنهم فارين بدينهم بل فارين بفسادهم وعفنهم لم تعد تنطلي علينا برناوي تربى وأكل من خيرات هذى الوطن هو يحرض ضد الدوله ويتحين الفرص ليقوم بزعزعة أمننا إلى متى ونحن نأوي الثعابين المسمومه، وقالت أخرى: قلناها مرار وتكرارا البرماويه قنبله موقوته وتغيير ديمغرافي ضخم جدا في مكه ويجب ارجاعهم لبلدهم باقرب فرصه بالتفاهم مع بلدهم الاصلي وعبر الامم المتحده ومنظمة العالم الاسلامي.