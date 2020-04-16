  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا

مدبولي

الحكومة تحدد أسعار الكمامات والمواد المطهرة وتتوعد المخالفين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تتخطى الـ500 إصابة بكورونا في ساعات

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

وسيم يوسف

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

السيسي

السيسي يطالب الشعب والحكومة بالتكاتف لمواجهة كورونا

بن سلمان

سبق: "محمد بن سلمان" عراب مكافحة الفساد

ارشيفية

تحرش بها ثم صدمها بسيارته.. تفاصيل القبض على ضابط كويتي

المملكة العربية السعودية

قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا

رجاء الجداوي

"بالحجاب".. الصورة التي أجبر الجمهور رجاء الجداوي على حذفها

هذا ما فعله..

"عمر البرماوي عدو الوطن" يتصدر الترند في السعودية

عرب وعالم

عمر البرماوي
عمر البرماوي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

يوسف نايف الحربي يتصدر الترند في الكويت بسبب هذا الفيديو

#

معمّر يقهر فيروس كورونا في مدينة قُم الإيرانية

#

تطورات جديدة في كليب "بنت مكة" الذي أحدث ضجة في السعودية

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

السعودية

المملكة

عمر البرماوي

عدو الوطن

تصدر هاشتاج " #عمر_البرماوي_عدو_الوطن"، الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب تغريدات أعاد النشطاء نشرها تسئ إلى المملكة.

 وهذا الشاب هو عمر فريد عالم، وهو من البرماويين في السعودية، وقال النشطاء إنه يشكل خطرًا على أمن المملكة، مطالبين بطرده وإرجاعه لدولته، واتهمه الكثير بالخيانة، موضحين أن عمر برماوي مقيم في مكة المكرمة، ويطالب باعتصامات وثورات من أجل موقوف أمني متهم في قضايا تمس أمن الدولة.

وكانت من ضمن تغريداته التي نشرها النشطاء، تغريدة يدعي من خلالها  انه حلم بالدكتور الداعية سلمان العودة يدعوه للجهاد، فقد غرد عمر فريد عالم قائلاً: حلمت بالأمس أن د. سلمان العودة يقول لي الجهاد يا عمر أسأل الله لك الجهاد متمسك بيدي، ما معنى هذا الحلم يا أهل الرؤى.

وقد غرد عبدالله ال مجفل قائلاً: هذا النكره ليس عربي ولا يحمل الجنسية السعودية ويدعم الثورة في بلادنا ويحرض على ولاة امرنا ، من يخالف انظمة المملكة العربية السعودية .. من المقيمين او المخالفين للاقامة يتم ابعاده كما غردت موضي البقمي قائلة: برماوي محذوف علينا من أقصى العالم نظفناه وملينا بطنه وأسكنااه في أطهر بقاع الأرض يحرض على البلد ويتحين الفرص لزعزعة الأمن ! إلى متى ونحن نأوي الثعابين المسمومة والثعالب المراوغه

وغردت بنت عتيبية قائلة: كذبتهم التي انطلت على البعض والإدعاء بأنهم فارين بدينهم بل فارين بفسادهم وعفنهم لم تعد تنطلي علينا برناوي تربى وأكل من خيرات هذى الوطن هو يحرض ضد الدوله ويتحين الفرص ليقوم بزعزعة أمننا إلى متى ونحن نأوي الثعابين المسمومه، وقالت أخرى: قلناها مرار وتكرارا البرماويه قنبله موقوته وتغيير ديمغرافي ضخم جدا في مكه ويجب ارجاعهم لبلدهم باقرب فرصه بالتفاهم مع بلدهم الاصلي وعبر الامم المتحده ومنظمة العالم الاسلامي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها
» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز
» 3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تعثر على 17 جثة داخل دار رعاية
» قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا
» "الأهلي والزمالك" ضمن أفضل 10 ديربيات بالعالم
» "المقاولين العرب": العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح
» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية