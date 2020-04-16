السيسي يطالب الشعب والحكومة بالتكاتف لمواجهة كورونا

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، اليوم الخميس،  قال فيها: "نعبر معاً مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

وأضاف السيسي، خلال كلمته للشعب عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كما أجدد ثقتي في وعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات».

وتابع: «وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن.. حفظ الله مصر والمصريين».


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