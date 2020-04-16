  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا

مدبولي

الحكومة تحدد أسعار الكمامات والمواد المطهرة وتتوعد المخالفين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تتخطى الـ500 إصابة بكورونا في ساعات

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

وسيم يوسف

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

السيسي

السيسي يطالب الشعب والحكومة بالتكاتف لمواجهة كورونا

بن سلمان

سبق: "محمد بن سلمان" عراب مكافحة الفساد

ارشيفية

تحرش بها ثم صدمها بسيارته.. تفاصيل القبض على ضابط كويتي

المملكة العربية السعودية

قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا

رجاء الجداوي

"بالحجاب".. الصورة التي أجبر الجمهور رجاء الجداوي على حذفها

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

عرب وعالم

وسيم يوسف
وسيم يوسف
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

طليق إيناس عزالدين يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت عنها

#

"رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته

#

المتسبب في انتحار«كارولين» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

#

رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة

سجن

مفاجأة

داعية إماراتي

وسيم يوسف

بعد غياب دام لحوالي 55 يومًا، قرر الداعية الإماراتي المعروف وسيم يوسف، كسر حالة الصمت والرد على النباء التي تحدثت عن حبسه، بعد عرضه للمحاكمة في أبوظبي.

وقال "يوسف" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" صبحكم الله بالخير.. في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا الإنسانية مع مرض كورونا ونسأل الله السلامة للجميع.. أحببت إبلاغكم كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني، فهو كذب محض.. وأنا بخير وعافية وجداً مشتاق لكم.. وأشكركم جميعاً".

وكانت آخر تغريدات وسيم في 21 فبراير، وعلق حينها على تغريدة نشرها صاحب حساب حمد الشامسي، قال فيها: "أحالت النيابة العامة لمحكمة ابوظبي الابتدائية بتهمة اثارة خطاب الكراهية والتي عقوبتها وفق المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، السجن المؤقت (3-15 سنة) وغرامة مالية بين 500 الف ومليون درهم".

ومؤخرًا أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بعدم اختصاصها ولائياً، بنظر قضية اتهام مقدم البرامج وسيم يوسف، وبإحالة ملف القضية إلى النيابة الاتحادية، حسب صحيفة البيان الإماراتية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها
» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز
» 3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تعثر على 17 جثة داخل دار رعاية
» قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا
» "الأهلي والزمالك" ضمن أفضل 10 ديربيات بالعالم
» "المقاولين العرب": العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح
» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية