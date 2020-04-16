قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

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محافظ القاهرة

كورونا

مراكب

قرار عاجل

أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا عاجلًا بغلق جميع المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.

وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن فترة الغلق ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الساعة 6 صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا.

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بايقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام.

وأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.


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