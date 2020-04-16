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بيان من التعليم بشأن المشروعات البحثية لطلاب النقل

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المشروعات البحثية

طلاب النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/Project_topics_2020

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