» 3 أطعمة مهمة لمكافحة فيروس كورونا

16 أبريل 2020 - 05:17 م

حث طبيب بريطاني على ضرورة تناول ثلاث أغذية قال إن لها دورًا مهمًا في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور كريس ستيل، عبر برنامج "هذا الصباح" على قناة (ITV): "يجب الاحتفاظ باللبن والفاصوليا والموز لدعم جهاز المناعةـ، موضحًا أن هذه الثلاثة تضم الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة جيدة طوال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف، أن "فيتامين د"، الذي يتم الحصول عليه من أشعة الشمس مفيد في مقاومة الفيروس. وتابع ناصحًا: "جهازك المناعي يحميك من الفيروسات والبكتيريا. أنصحك بزيادة عدد البكتيريا الصديقة عن طريق تناول اللبن الزبادي على الطراز اليوناني".



وشرح قائلاً: "إذا نظرت إلى الملصق الموجود على الزبادي، فقد ترى بعض الأسماء الطويلة، هذه هي أسماء البكتيريا الموجودة فيه".



وأوضحت مقدمة البرنامج "روث لانجسفورد"، أن هذه الأطعمة لن تمنع الإصابة بالفيروس، لكنها تساعد على تقوية جهاز المناعة. وأضافت: "هذه الأشياء لا تمنع الإصابة بالفيروس، لكن من الجيد تقوية نظام المناعة لديك".