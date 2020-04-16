للأفوكادو أربع فوائد مذهلة.. الثانية يبحث عنها الجميع

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تعد الأفوكادو واحدة من الفواكه التي اكتسبت شعبية هائلة بسبب قيمتها الغذائية المذهلة وتطبيقاتها المتنوعة في الطهي، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والدهون الصحية.

يخفض الكوليسترول

تساعد الألياف الموجودة في بذور الأفوكادو على زيادة الكوليسترول الجيد، وتقليل الكوليسترول الضار حيث أن ارتفاع نسبة الكوليسترول هو عامل يساهم في أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، والأنشطة المضادة للأكسدة للمركبات الفينولية في دقيق بذور الأفوكادو له تأثير نقص شحميات الدم في خفض الكوليسترول.

يقلل من خطر مرض السكري

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الماليزية للعلوم الطبية أن بذور الأفوكادو تحتوي على مواد كيميائية نباتية نشطة حيويًا لديها القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

يقلل من ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن مستخلصات بذور الأفوكادو يمكن أن تساعد في استرخاء الأوعية الدموية ، مما يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم المرتفع ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

يدير مرض الزهايمر

وفقا لدراسة ، تستخدم بذور الأفوكادو في الطب التقليدي لعلاج مرض الزهايمر. ويرجع ذلك إلى وجود نشاط مضاد للأكسدة وقدرة كسح جذرية في البذور المرتبطة بعلاج مرض الزهايمر ، كما تم العثور على بذور الأفوكادو تحتوي على خصائص فطريات ومبيدات حشرية ومضادة للميكروبات.

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