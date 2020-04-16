  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بشار الأسد

أول رئيس عربي يهنيء بشار الأسد

طلاب سعوديين

بأمر الملك سلمان.. نجاح جميع الطلاب بدون امتحانات

فاروق الباز

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

أرشيفية

هل أقنعة الوجه فعالة في مقاومة كورونا؟.. خبراء يجيبون

الطيران السعودي

أمر مُحزن في السعودية سيستمر حتى نهاية العام

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 168 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا

اللاعب محمد عرابى

إصابة أول لاعب مصري بفيروس كورونا

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

قرار عاجل من محافظ القاهرة لوقف انتشار كورونا

وسيم يوسف

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

مدبولي

الحكومة تحدد أسعار الكمامات والمواد المطهرة وتتوعد المخالفين

راشدين ايجيبت تدعم وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بـ 50 مليون جنيه

وزارة الصحة تشكر شركة راشدين ايجيبت الإماراتية على دعمها لمواجهة كورونا

آخر الأخبار

راشدين ايجيبت
راشدين ايجيبت
Advertisements

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تصدم تركيا بشأن تفشي "كورونا" على أراضيها

#

الإمارات تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

#

أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

#

مفاجأة.. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في الإمارات

وجهت وزارة الصحة الشكر لشركة راشدين ايجيبت على مساهمتها ودعمها للوزارة بمبلغ 25 مليون جنيه، فى خطتها الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، وأكدت الوزارة على أن دعم الشركة يساعد على تنفيذ خطة الرعاية ومقاومة انتشار الفيروس بالاضافة الى الحد من اثاره السلبية وتقديم خدمات طبية جيدة للمصابين.
تعتبر شركة راشدين ايجيبت المملوكة لمعالي راشد النعيمي، والسيد عبد الله هادي الحسيني، من اكبر الشركات العاملة فى مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تؤكد على أن مساهمتها  تأتى في إطار روابط وطيدة تربط مجموعة شركات راشدين بمصر، وسعيها الدائم للقيام بكل ما من شأنه تعزيز هذه الروابط ، انطلاقا من واجبتها المجتمعية كشركة كبرى وكرجال أعمال إماراتيين مساهمين في جهود الدعم النوعية والمتميزة التي تقومون بها، والتي تًعلي من شأن روح المشاركة مع مصر من أجل الدفع قدماً بمشروعات ومبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسخير كل القدرات، لدعم الحكومة المصرية للعبور بالمواطن المصري الي بر الأمان.
وفى سياق متصل، دفع الشكر الذى توجهت به وزارة الصحة ، للبحث فى جهود شركة راشدين فى مجال المشاركة المجتمعية، كأحد أكبر الكيانات الاقتصادية العاملة فى مصر، وتم اكتشاف أن تبرع الشركة لوزارة الصحة لم يكن الأول وانما بادرت فى وقت سابق، فى بداية انتشار فيروس كورونا فى مصر وتبرعت بمبلغ 25 مليون جنيه أخرى لصندوق تحيا مصر لنفس الغرض، وهو المساهمة فى مكافحة ومواجهة فيروس كورونا واثاره السلبية، الا ان الشركة لم تعلن عن هذه المساهمة واعتبرتها التزام عليها من منطلق الحرص على طبيعة العلاقة الخاصة التى تربط الشركة بمصر، لتصل حجم اسهامات مجموعة شركات راشدين الاماراتية، وفرعها فى مصر 50 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن شركات الراشدين فى مصر يعمل بها ما يزيد عن 4500 موظف وعامل في شركاتها العاملة في مصر، كشركة كبرى تعمل فى مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع، كما أن الشركة ومنذ بداية أزمة كورونا فى مصر سعت لتنفيذ وتطبيق كافة القرارات الحكومية الصادرة فى مصر للحد من انتشار كورونا، وأكدت الشركة أن العاملين لديها هم رأس المال الحقيقى والثروة التى لا يمكن التفريط فيها مهما كانت الظروف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر
» ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 22170
» معجزة.. عمرها 106 عام وتتعافى من فيروس كورونا
» ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر إلى 596
» تناول «الأسبرين» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل خطر الإصابة بالسرطان
» أزمة توابيت في بريطانيا مع تزايد أعداد ضحايا كورونا
» أكثر من 75% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض
» اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها
» مستشفى قها تحتفل بتعافي ثلاث مصابين بكورونا
» بالصور: حادث بشع.. طفل يسقط داخل فرن الخبز
» قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية