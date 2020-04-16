تفاصيل «محاولة انقلاب» في الصين.. ما علاقة الأمر بكورونا؟

16 أبريل 2020 - 10:29 م

تزامنًا مع اليوم الوطني الخامس لتعليم الأمن القومي الذي وافق اليوم، كشفت الحكومة الصينية عما قالت إنها "محاولة للانقلاب" على الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد، عبر استغلال المشاعر المعادية للأجانب على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة "ووهان" في ديسمبر الماضي.

وكشف مسؤولون النقاب عن سلسلة من عمليات التجسس أمس، والتي أدين في أحدها مسؤول سابق في الحزب الحاكم بـ "التآمر لتخريب سلطة الدولة"، بالتعاون مع "قوات أجنبية معادية"، وفقًا لوسائل إعلام صينية.

وتفاقمت المشاعر المعادية للأجانب في الصين، وسط أزمة فيروس كورونا حيث تشهد البلاد توترات سياسية متصاعدة مع الولايات المتحدة والعديد من الدول الأفريقية، على خلفية انتشار الوباء.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (CCTV ) الأربعاء أن وكالة التجسس في البلاد نشرت تفاصيل حول سلسلة من القضايا الكبرى التي تهدد الأمن القومي، أحدها كان بطلها عضوًا متقاعدًا بالحزب الشيوعي، قالت إنه "تواصل مع قوات العدو الأجنبي وتآمر لتنفيذ أنشطة إرهابية وتقويض سلطة الدولة".

وعمل المسؤول السابق، المعروف باسمه "سو"، في مدرسة بمقاطعة "يوننان"، جنوب غربي الصين لعدة سنوات. ونشر العديد من المقالات المناهضة للحكومة على الإنترنت وتواصل مع "بعض الأعضاء الرئيسيين في قوة العدو الخارجي" في عام 2016، بغرض الإطاحة بالحزب الشيوعي بالتعاون مع أحد أعضاء المنظمة المجهولة، وفقًا للمصدر ذاته.

وفي تفاصيل الاتهامات، فقد خطط المتهمان في البداية لشراء أسلحة من الخارج، وتوظيف مرتزقة لمهاجمة مكتب الأمن العام في المدينة، والاستيلاء على قاعدة ذخيرة عسكرية محلية.

وتم إحباط المخطط، بعد أن تعقبته الشرطة السرية من خلال مجموعات الدردشة عبر تطبيق المراسلة الصيني (WeChat )، حيث تم القبض عليه وهو يناقش تفاصيل الأسلحة والتمويل مع أعضاء آخرين في المؤامرة المزعومة. واتهم عضو الحزب الشيوعي السابق بتخريب "سلطة الدولة" في أبريل من العام الماضي.

كما سلطت وزارة "أمن الدولة" الضوء على ثلاث حالات تجسس أخرى، حيث تمكن باحثون ومهندسون من الوصول إلى معلومات حساسة حول أهم المشاريع العسكرية في البلاد.

واتهم "زانج جيانج"، خبير الهندسة العسكرية الصيني ببيع معلومات إلى عميل أجنبي، معروف باسمه المستعار "جاك"، قيل إنه التقاه لأول مرة خلال رحلة أكاديمية في عام 2011، وأصبحا منذ ذلك الوقت صديقين مقربين، وفقًا ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير صحفية صينية.

وقالت الوزارة إن "زانج" وافق على تقديم معلومات استخبارية لوكالة تجسس غربية تم الكشف عنها بعد أن عرض عليه "جاك" نقودًا ووعودًا بتعليم جيد لابنه، قببل اعقاله في مطار "تشنجتشو" بوسط الصين. عندما كان في طريقه لمغادرة البلاد، بحوزته حقيبة مليئة "بمواد بحث سرية".

وأدين المهندس العسكري في وقت لاحق بالتجسس وحكم عليه بالسجن 15 سنة.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي أطلقت فيه الصين حملات على الصعيد الوطني في يومها الخامس لتعليم الأمن القومي، حيث انطلقت في أنحاء البلاد المختلفة حملات وأنشطة لزيادة الوعي بالأمن القومي والتجسس المضاد.