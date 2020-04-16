  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

التفاصيل الكاملة لتنفيذ مصر أول تجربة سريرية لدواء كورونا

كورونا

سر الانتشار الكبير لفيروس كورونا فى نيويورك

كورونا

الصيام فى زمن كورونا ..من يحكم الطبيب أم الفقيه؟

كورونا

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا‎

الصين

تفاصيل «محاولة انقلاب» في الصين.. ما علاقة الأمر بكورونا؟

طلاب سعوديين

بأمر الملك سلمان.. نجاح جميع الطلاب بدون امتحانات

وزيرة الصحة

تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر

فاروق الباز

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

أرشيفية

هل أقنعة الوجه فعالة في مقاومة كورونا؟.. خبراء يجيبون

الطيران السعودي

أمر مُحزن في السعودية سيستمر حتى نهاية العام

فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 18 ألف حالة

عرب وعالم

وفيات كورونا
وفيات كورونا
Advertisements

أخبار متعلقة
#

متعافو كورونا في العالم يتخطون حاجز النصف مليون

#

فرنسا.. 562 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 15 ألفا و529

#

وفيات "كورونا" حول العالم تقترب من 100 ألف حالة

#

وفيات كورونا حول العالم تتخطى 95 ألفا

أعلنت فرنسا، الخميس، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 17 ألفا و920، إثر تسجيل 753 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.
وذكر المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن البلاد سجلت 16 ألفا و464 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 164 ألفا و327.
وأضاف سالومون، أن 31 ألفا و305 مصابا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و248 بوحدات العناية المركزة.
وأشار إلى تعافي 1812 شخصا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 32 ألفا و812.
وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و146 ألفا، توفي منهم أكثر من 144 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 545 ألفا، حسب موقع "Worldometer". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقوبة وغرامات مالية على المخالفين لقرارات شم النسيم
» طبيب يكشف: مرضى السكر أكثر عرضه للإصابة بـ كورونا
» "كريمة": الصيام فى حق هؤلاء فرض عين لا يترك لحال
» الأمم المتحدة تحذر من مخاطر كورونا على الأطفال
» كورونا يمنع الجزائر من إرسال أئمة إلى أوروبا في رمضان
» فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 18 ألف حالة
» بردو ورياح وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الغد
» في نيجيريا.. عدد القتلى برصاص الأمن أكبر من ضحايا كورونا
» تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر
» ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 22170
» معجزة.. عمرها 106 عام وتتعافى من فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية