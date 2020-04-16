  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

التفاصيل الكاملة لتنفيذ مصر أول تجربة سريرية لدواء كورونا

كورونا

سر الانتشار الكبير لفيروس كورونا فى نيويورك

كورونا

الصيام فى زمن كورونا ..من يحكم الطبيب أم الفقيه؟

كورونا

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا‎

الصين

تفاصيل «محاولة انقلاب» في الصين.. ما علاقة الأمر بكورونا؟

طلاب سعوديين

بأمر الملك سلمان.. نجاح جميع الطلاب بدون امتحانات

وزيرة الصحة

تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر

فاروق الباز

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

أرشيفية

هل أقنعة الوجه فعالة في مقاومة كورونا؟.. خبراء يجيبون

الطيران السعودي

أمر مُحزن في السعودية سيستمر حتى نهاية العام

حماس: "الكرة بملعب إسرائيل" للرد على مبادرة تبادل الأسرى

عرب وعالم

حماس
حماس
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول رد من النادي الأهلي على قرارات اتحاد الكرة

#

القسام: صبرنا لن يطول على اعتداءات إسرائيل

#

فلسطين ترفض مصادقة إسرائيل على بناء حي استيطاني في الخليل

#

حقيقة صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل

قالت حركة "حماس" الخميس، إن إسرائيل لم تتقدم بخطوات "فعلية وجادة"، تجاه المبادرة التي طرحها قائد الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة، ولم يلتقط المبادرة حتى الآن".
وأضاف: "نجاح أو فشل مبادرة السنوار مرهون بمدى جدية الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الكرة ما زالت في ملعبه".
وأكد القانوع أن "مبادرة السنوار ما زالت قائمة وجادة، وهي تمثل البعد الإنساني للإفراج عن الأسرى".
ولفت إلى أن" قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة حركة حماس في هذه المرحلة الحساسة".
وكان السنوار قد أعلن في 2 نيسان/أبريل الجاري في لقاءٍ متلفز، استعداد "حماس" تقديم "مقابل جزئي" لـ إسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.
وفي السادس من ذات الشهر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".
وقال مكتب نتنياهو، في بيان آنذاك، إن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي، والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء من أجل استعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل استعدادها للحوار حول مفقوديها في غزة، وتقول تل أبيب إن "حماس" تحتجز 4 أفراد منذ الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.
وتصر الحركة على عدم إعطاء معلومات حول الإسرائيليين، إلا بعد أن تفرج ل أبيب عن أسرى محررين أعادت اعتقالهم بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى جرت عام 2010. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقوبة وغرامات مالية على المخالفين لقرارات شم النسيم
» طبيب يكشف: مرضى السكر أكثر عرضه للإصابة بـ كورونا
» "كريمة": الصيام فى حق هؤلاء فرض عين لا يترك لحال
» الأمم المتحدة تحذر من مخاطر كورونا على الأطفال
» كورونا يمنع الجزائر من إرسال أئمة إلى أوروبا في رمضان
» فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 18 ألف حالة
» بردو ورياح وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الغد
» في نيجيريا.. عدد القتلى برصاص الأمن أكبر من ضحايا كورونا
» تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر
» ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 22170
» معجزة.. عمرها 106 عام وتتعافى من فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية