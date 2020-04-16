"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا‎

كشف ممدوح معوض، نائب رئيس المجلس القومي للبحوث، عن تفاصيل جديدة عن التجارب التي يجريها المركز على ابتكار علاج جديد لفيروس كورونا.



وقال "معوض"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع على فضائية "المحور"، إنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن نتائج مبشرة على إجراء تجارب دوائية للعلاج من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه منذ الإعلان عن انتشار الفيروس وجميع الأطباء والباحثين في المركز يعملون يوميًا على إجراء تجارب علاجية على 85 دواءً.

