الصيام فى زمن كورونا ..من يحكم الطبيب أم الفقيه؟

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قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الكلمة الفيصل في صوم رمضان الطبيب والفقيه.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال الطبية المتصلة بأمور فقيهة الأطباء ذوي الثقة هم أهل الذكر في تخصصهم.
وتابع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه في رؤية هلال رمضان يتم الاستعانة بعلماء الفلك عبر استخدام الوسائل الحديثة، وكذلك الأمور الطبية يتم مراجعة الأطباء في بيان الحكم الاسترشادي الذي يستند إليه الفقيه بعد الطبيب في إبلاغه للناس.

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