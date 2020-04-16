الصيام فى زمن كورونا ..من يحكم الطبيب أم الفقيه؟

16 أبريل 2020 - 11:10 م

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الكلمة الفيصل في صوم رمضان الطبيب والفقيه.



وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال الطبية المتصلة بأمور فقيهة الأطباء ذوي الثقة هم أهل الذكر في تخصصهم.

