التفاصيل الكاملة لتنفيذ مصر أول تجربة سريرية لدواء كورونا

16 أبريل 2020 - 11:50 م

كشف الدكتور محمد الشناوي، أستاذ الجراحة بطب عين شمس، مستشار وزير التعليم العالي، عن استعداد مصر لإجراء أول تجربة سريرية ذكية في الشرق الأوسط لعلاج فيروس كورونا الذي أعلنه عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج، ويتم متابعتهم بشكل دائم.



وكشف أنه تمت دراسة العروض المقدمة من عدد من العلماء المصريين في الخارج من أجل العمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا مع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

