» "كريمة": الصيام فى حق هؤلاء فرض عين لا يترك لحال

16 أبريل 2020 - 11:40 م

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الصيام فى حق الأسوياء الأصحاء فرض عين وركن لا يترك لحال ولكن إذا كان هناك مرض مزمن يجوز الإفطار.



وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد إن رخصة الإفطار ليست متاحة لكل مريض أو مسافر فالحكم قوله تعالى «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» ولكن ختمت الآية بقوله تعالى «وأن تصوموا خير لكم» فليس كل مريض أو مسافر يحق له الإفطار.



وتابع "كريمة" أن الأطباء أصحاب الثقة أكدوا أن الصيام لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد وأغلب الأبحاث الطبية لم تربط بين الصيام وفيروس كورونا والقاعدة هي «صوموا تصحوا» فلا يمكن أن نفتح الباب على مصراعيه ويتم منح الرخصة للجميع بعدم صوم رمضان خشية الإصابة بفيروس كورونا فالأحكام الفقهية والشرعية لا تقام بالاحتمالات.



وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى ضرورة خروج بيان واضح من الهيئات الطبية الرسمية والطب الوقائي ووزارة الصحة بتأثير الصيام وعلاقته بفيروس كورونا المستجد ووقتها أيضا تكون الفتوى خاصة وليست عامة لأن بعض الناس لن يصاب أو يتعرض لخطورة.

