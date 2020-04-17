» طبيب يكشف: مرضى السكر أكثر عرضه للإصابة بـ كورونا

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أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ بكلية طب جامعة القاهرة إن مريض السكر تحديدا وخاصة كبار السن منهم يفضل عدم صيامهم خشية جفاف الحلق وتعرضهم أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح "الغزالي حرب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يختلف مع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن ضيف البرنامج قائلا إن الدين يسر وانما الأعمال بالنيات واتحفظ على كلمة ربنا يستر التي يتم استخدامها دون وعي فلابد من الأخد بالأسباب فالمهمل لن يتحصن من المرض طالما لم يأخذ بالأسباب.

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