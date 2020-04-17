هل يستمر حظر التجوال في رمضان؟.. متحدث "الوزراء" يجيب

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المصريون ـ متابعات

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتوقع استمرار حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان مع تحديد عدد ساعاته الأسبوع المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتم إلغاء حظر التجوال مع نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك، ولكن ذلك الأمر يعود إلى عدد الإصابات الخاصة بفيرورس كورونا، مطالبا من الجميع الالتزام بالبقاء في المنزل من أجل الحد انتشار الفيروس.
وتابع نادر سعد أن الخيام الرمضانية والمقاهي والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية ستكون مغلقة في شهر رمضان وذلك ضمن الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع المستشار نادر سعد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر عدة قرارات تخص يوم شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين المقبل من خلال غلق المحال بشكل كلي كما يحدث يومي الجمعة والسبت مع منع التجمعات في المدن الساحلية.
وأوضح نادر سعد أنه سيتم السماح لجميع السيارات الخاصة بالسير على الطريق خلال الأوقات المسموح بها المرور قبل تطبيق الحظر الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءا وينتهي حتى السادسة صباحا.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه غير مسموح لأتوبيسات الرحلات بالسير على الطرق والتوجه إلى المدن الساحلية كما أن من يمتلكون شالهيات في المدن الساحلية لن يسمح لهم بالخروج والجلوس على الشاطئ وسيتم تطبيق عقوبة وغرامات مالية على المخالفين، وستقوم الأجهزة التنفيذية بمنع التجمعات على كافة الشواطئ في المدن الساحلية.
ونصح نادر سعد المواطنين بعدم التوجه إلى الشواطئ وكافة المتنزهات خلال يوم شم النسيم لأنه سيتم غلقها بالكامل كما أن الأجهزة التنفيذية ستتابع على مدار يوم شم النسيم منع التجمعات على الكورنيش أو التواجد في الحدائق العامة كما سيتم منع أي أسرة تفترش الحدائق الجانبية.
وطالب المتحدث باسم مجلس الوزراء الجميع بالبقاء في المنزل خلال يوم شم النسيم، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار بفرض حظر كلي يوم شم النسيم خاصة وأنه تم إصدار قرار بتعطيل كافة وسائل النقل العامة سواء مترو الأنفاق أو السكك الحديدية وأتوبيسات النقل العام والنهري والترام فالمسمى حظر جزئي ولكنه حظر كامل، فلن يجد المواطن مكان يذهب إليه للتنزه في ذلك اليوم.
وكشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم السماح بسير السيارات الميكروباص في يوم شم النسيم مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التجمعات والزحام في يوم شم النسيم.
وطالب المستشار نادر سعد بضرورة الإبلاغ عن أي تجار يقومون بالتلاعب بالأسعار عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو الاتصال عبر الخط الساخن 16528 الذي يعمل على مدار 24 ساعة.
وأكد المستشار نادر سعد أن يوم الأحد هو يوم طبيعي سيتم فيه فرض حظر التجوال في المواعيد المحددة فيما سيتم تطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها من جانب رئيس مجلس الوزراء يوم شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين المقبل.
وأشاد المستشار نادر سعد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر فرض تطبيق الحظر في جميع ربوع مصر وفي نفس الاتجاه لم يغفلوا دور مهم للغاية وهو محاربة الإرهاب وقدموا شهداء في العملية الأخيرة في الأميرية مطالبا من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في تطبيق أوقات الحظر حتى لا يتم تشتيت جهود رجال الشرطة في تطبيق الحظر.


 

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