» "موسى" يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن شم النسيم

17 أبريل 2020 - 12:50 ص

حذر الإعلامي أحمد موسى من السفر أو التنقل يوم شم النسيم، مبينا أن طرق مصر مغلقة بين المحافظات وأن من سيقدم على السفر سيتم منعه من دخول المحافظة أو المدينة التي يسعى للسفر إليها.



وقال الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه كان يتمنى تطبيق حظر كامل يومي الأحد والإثنين ولكن ما تم إقراره هو وقف حركة المواصلات العامة سواء قطارات أو مترو أو أتوبيسات رحلات.

