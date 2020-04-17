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تعليق مثير لـ داليا البحيري على فيروس كورونا

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قالت النجمة داليا البحيري، إنها ستقضى عيد شم النسيم في المنزل كعادة كل المصريين، مضيفة: "بقالي 36 يوم ماشوفتش والدي ووالدتي، وهيجولي يوم شم النسيم، وهنطبق معايير الوقاية، ونقعد بعيد عن بعض وفي مكان مفتوح، مع إني مستغربة إزاي أشوف بابا وماما وماعرفش أحضنهم".
وأضافت "داليا"، خلال برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير: "كورونا جاية تربينا من جديد.. في ناس اكتشفوا عائلاتهم وولادهم.. أنا شخصيا ماكنتش بدخل المطبخ خالص، وبقيت مستمتعة أني بدخل، وعملت كشري وفراخ في الفرن وبسبوسة".
واختتمت داليا: "هذا العام أظهر مع الزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو، إخراج رامي إمام، ومعنا مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، وأتمنى أكون عند حسن ظن الناس، وأنيهنا التصوير شهر 12، وأجسد دور بنت بسيطة من طنطا، وأنا أصولي من طنطا، وتركيبة الدور مختلفة".

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