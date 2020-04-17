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عامل مزلقان يعثر على 15 ألف دينار كويتي .. ماذا حدث

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عامل

سرد عمرو إبراهيم، عامل مزلقان بسكك حديد محافظة سوهاج ، تفاصيل عثوره على حقيبة بها 15 ألف دينار كويتي، وتسليمها للمسؤولين، قائلا :" إن مهنته فني مزلقان بإحدى محطات سوهاج، ويعمل في وردية الليل وأثناء عمله عثر على "كيس بلاستيك" الساعة 4 الفجر،معقبا :" اتكعبلت في كيس أبيض لقيت فيه الفلوس دي ".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم الجمعة،:" طلبت من أحد المواطنين الساكنين أمام المحطة " لو حد سأله على حاجة ضايعة قوله مع فني مزلقان اسمه عمرو".

وتابع :"بأنه تفاجئ بأحد المارة بتوك توك في الساعة الخامسة صباحا ،سأله في محدش قالك على فلوس ضايعة هنا،لأن الفلوس ديه مبعوتة من الكويت مفروض تتوزع على 11 بيت وأنا بوزع فيها وقعت مني "ليرد عليه عمرو :" طب قولي الفلوس ديه كام يعني ووقعت منك ازاي وكان شكلها ايه".

وأكمل:"أنه بعد فتحه للشنطة والتأكد من صحة حديث الرجل ،اصطحبه معه للمكتب وأعطى له النقود وبعدها الرجل انهمر في البكاء"، مضيفا:" بعد كده كان في واحد شغال معانا في المحطة قالي قدام الراجل إنت مفروض تأخذ 10 في المائة ، رحت قايل للراجل حرام عليا لو أخذتهم لأن الـ 10 % تعمل 80 ألف جنيه وده حرام وبعد كده المهندس أشرف رسلان رئيس السكك الحديد كرمني".

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