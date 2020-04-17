» ألمانيا: وباء كورونا تحت السيطرة

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا.
وقال شبان في مؤتمر صحفي: "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير".


وأوضح أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.

وأظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 133830.

وبحسب آخر البيانات التي نشرها المعهد فإن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا سجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 299 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 3868 حالة.

وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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