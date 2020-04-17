» سر القبض على 6 مصريين بالكويت

17 أبريل 2020 - 12:34 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالكويت القبض على 6 مصريين بسبب مشاجرة نشبت بين مجموعة من الوافدين العرب بمنطقة الفراونية، قبل بداية موعد حظر التجول بقليل.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا على "تويتر"، قالت فيه إنها ضبطت المتشاجرين وحولتهم إلى الجهات المختصة، وتم الكشف عن هوياتهم، حيث كان ضمنهم 6 مصريين.

واندلعت شرارة الشجار داخل عمارة قبل أن تنتقل إلى شارع في الفروانية، بسبب موقف سيارة.



