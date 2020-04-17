» الاتفاق السعودى يبدى رغبته لشراء أزارو

17 أبريل 2020 - 01:04 م

أبدى نادى الاتفاق السعودى رغبته فى شراء المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى.

وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ انتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربي من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوي المدير الفني للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.

وحسم الأهلى بنسبة كبيرة للغاية مستقبل المهاجم بعدما رفض رينيه فايلر عودته بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودى.

ورحل أزارو من الأهلي للاتفاق يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وتبدو حظوظ اللاعب في العودة للقلعة الحمراء صعبة.