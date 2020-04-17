قرار جديد .. هذا الأمر سيتم بالمسجد النبوي في رمضان

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رمضان

كورونا

منع الإفطار

المسجد االنبوي

في ظل الظروف التي تعيشها المملكة السعودية، لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه بالبلاد، أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف إيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وجاء قرار وكالة المسجد النبوي الشريف، تحسبا من تفشي فيروس كورونا بين المفطرين.

وكانت الوكالة  قد أبلغت مشتركي الخدمة بذلك عبر رسالة نصية، جاء فيها: "أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، فإننا إذ ندرك حرصكم وحبكم لعمل الخير في شهر الخير، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، احترازيا، في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فايروس كورونا".

وتابعت: "سوف نبشركم قريباً بإذن الله بباب خير عظيم لتفطير الصائمين بطيبة الطيبة في شهر رمضان المبارك".

من جانبه أطلق الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، حملة "فطوركم علينا" الهادفة إلى إيصال وجبات إفطار الصائمين إلى الأسر المحتاجة داخل الأحياء السكنية.

يذكر أن مفتي المملكة أكد أن صلاة التراويح خلال شهر رمضان ستكون من البيت إذا استمر الوضع على حاله .. والأمر نفسه بالنسبة لصلاة العيد.


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