» أميتاب باتشان مهدد بالعمى .. لن تتخيل السبب

17 أبريل 2020 - 01:38 م

سادت حالة من الجدل والحزن على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب رسالة وجهها النجم العالمي أميتاب باتشان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمهوره ومحبيه، والتي تحدث فيها عن حالته الصحية.

وبحسب ما تداولته مواقع ووسائل إعلام جاءت رسالة باتشان: "العمى في طريقه إليّ".

وأوضح الفنان الهندي الشهير أنه لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة، منوها أنه بدأ يتصالح مع حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام.

وفي رسالته قال باتشان أيضا: "أضع ضمادة دافئة على عيني وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام.. وطمأنني أنني لن أصبح أعمى".

كما أشار أميتاب باتشان إلى أن السبب هو تعرض عينه للإجهاد بسب قضائه أوقاتا طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

يذكر أن أنباءً قد ترددت في أوقات سابقة عن وفاة أميتاب باتشان، إلا أن مصادر فنية أشارت إلي أنه مازال بالمستشفي يعالج ، ولم يتم الإفصاح عن حقيقة وضعه الصحي حينها.