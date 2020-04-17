» حقيقة تعليق الطيران السعودى لنهاية العام

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جوية

خطوط

سعودية

نفى مصدر مسؤول بالخطوط الجوية السعودية، تعليق الطيران حتى نهاية العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية فقد لفت المصدر إلى أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح بن الجاسر، أكد في تصريح صحفي أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف الإجراءات والقيود على النقل الجوي، وأن هناك جهودا كبيرة من القطاعات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، لافتا إلى أن القيادة تعطي الجانب الصحي الأولوية القصوى.

وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت خبرًا تدعي فيه أن شركة الخطوط الجوية السعودية لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الحالي، وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.


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