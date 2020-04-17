» القضاء يقول كلمته الأخيرة عن مسلسلات رمضان بدولة عربية

17 أبريل 2020 - 02:00 م

قررت تونس تأجيل كل المسلسلات الرمضانية بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي.

وكانت محكمة تونسية، قد أصدرت الثلاثاء الماضي قرارا، بتأجيل قرار وزارة الثقافة التونسية القاضي بالسماح باستئناف تصوير المسلسلات والأعمال الدرامية الرمضانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية عن عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس ، والتي صدر عنها القرار، أن المحكمة أصدرت قرارها بسبب الأخطار التي تهدد سلامة الممثلين وكل المتدخلين خلال عملية التصوير.

يذكر أن وزارة الثقافة في تونس كانت قد أصدرت قرار أول بمنع تواصل تصوير المسلسلات خوفا من انتشار الوباء، والذي أعقبته الأسبوع الماضي بقرار يسمح باستئناف تصوير المسلسلات و الأعمال الرمضانية شرط التزامها بقواعد وقائية وصحية صارمة لحماية العاملين في مواقع التصوير.