دولة لا يعلمها أحد وتخطت إيطاليا في وفيات كورونا

أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا التاجي، بعدما اجتاح المرض أجزاءًا عريضة منها، منذ انتشاره مطلع العام الجاري إلى الآن.

وتعد إيطاليا وإسبانيا أكثر الدول في القارة العجوز، تضررًا من فيروس كورونا، إذ حصد الوباء أرواح الآلاف من شعوبهما، ناهيك عن عدد الإصابات.

لكن هناك دولة تعد الأكثر تضررًا من كورونا في تلك القارة، مقارنة بعدد سكانها، إذ تعتبر بلجيكا هي البلد الأوروبي الأول في معدل نسبة الوفاة قياسا بالمصابين وعدد السكان.

وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الجمعة، عن تسجيل 313 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا العدد، فإن حصيلة ضحايا الوباء بلغت 5136 حالة وفاة، في بلجيكا، بينما ارتفع إجمالي الإصابات خلال اليوم الأخير من 1329 حالة إلى 36138.

ويلاحظ من خلال هذه الإحصائيات، أن نسبة الوفيات تزيد مقارنة بعدد المصابين في بلجيكا عن 14%، وهذا هو أعلى معدل في القارة العجوز.

ومن جانبها، أطلقت وزارة الصحة في تلك الدولة الأوروبية، عدة تحذيرات من ارتفاع حصيلة الإصابات، نظرا لتوسيع رقعة الفحوصات كي تطال مزيدا من ديار رعاية المسنين في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد المصابين بكورونا في المستشفيات، وخاصة في أقسام العناية المركزة.

بينما بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 7961 شخصا.

وبدورها، اتخذت الحكومة البلجيكية، قرارًا خلال الأسبوع الماضي، بتمديد إجراءات العزل الصحي المفروضة للحد من انتشار الفيروس حتى الثالث من مايو القادم.