رئيس وزراء الهند يهنيء "السيسي"

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافق الجانبان حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

ومن جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة الي الرئيس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وعبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة مشيدا بما يلقاه ابناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، ومثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الرئيس، حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.