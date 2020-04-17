» «لازم نقف جنبهم».. وزارة الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم

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وزارة الصحة تطالب المواطنين بهذا الأمر العاجل

دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتكثيف التبرع بالدم خلال الأيام المقبلة، في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إن هناك مخزون استراتيجي للدم في مصر، لكننا بحاجة إلى تكثيف التبرعات في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد.

وأضاف: "هناك مرضى يحتاجون للدم طوال الوقت مثل الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط الذين يحتاجون لنقل الدم مرة أو مرتين كل شهر".

ولفت في فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، إن المركز القومي وفروعه على أتم استعداد لاستقبال المواطنين من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع اتباع كل وسائل مكافحة العدوى، والتعقيم والتطهير المستمر.

وقالت الوزارة: "ده أهم وقت لازم كلنا نقف فيه جنبهم ونوفر للمرضى الدم اللي بيحتاجوه".

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