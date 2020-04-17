عزل وحدة في جيش الاحتلال بعد تفشي "كورونا"

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قالت قناة عبرية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي عزل وحدة عسكرية كاملة، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد بين جنودها.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الجمعة، أنه تقرر إدخال الوحدة العسكرية بالكامل في الحجر الصحي، بعد إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين من الهندسة الحربية بفيروس كورونا، داخل قاعدة عسكرية في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.
وأكدت القناة أن واقعة العزل الصحي جرت في قاعدة تبعد عن ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بـ40 كيلو مترا فقط، في قلب مدرسة الهندسة العسكرية الإسرائيلية، وهي قاعدة خاصة بذلك، وبأن الأيام الماضية شهدت فحص نحو 81 جنديا من فيروس كورونا، واكتشف 8 من بينهم، ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى فرض العزل الصحي على الوحدة العسكرية بأسرها.

ويسري تخوف كبير داخل الجيش الإسرائيلي جراء عودة عدد من جنود القاعدة العسكرية من دورة تدريبية عسكرية، وظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد مرور عشرة أيام.

وعلى الرغم من ذلك، من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على "استراتيجية الخروج" من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مساء غد السبت.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، البدء في رفع الإغلاق في البلاد تدريجيا عن كافة الأنشطة التجارية في بلاده، نتيجة لما تم اتخاذه من قبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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