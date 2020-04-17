"صلاح" يفاجيء أهل قريته بهذا التصرف

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الطيب حسين

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صلاح يتحدى "كورونا" بهذا الأمر

أسهم نجمنا محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في مساعدة أهالي قريته على مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق إرسال أطنان من المساعدات الغذائية لهم.

وأهدى صلاح " أهالي مركز بسيون وقريته نجريج آلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم الطازجة، للمساهمة منه في مساعدة الأسر المتضررة بسبب انتشار كورونا وتضرر عدد كبير من الأسر بعد انتشار الفيروس فى إحدى القرى وإصابة 7 من أبناء المركز"،بحسب سبوتنيك.

وصرح صلاح غالي، والد صلاح، بأن نجله يطمئن يوميا على أهله في بسيون متمنيا لهم الخير والسلامة وطالبهم بالالتزام وعدم التزاحم حتى تتم السيطرة على فيروس كورونا.
وأوضح أنه جرى رش القرية بالكامل وتعليمها وتوزيع الكمامات والبدل الطبية، من خلال لجنة من أهالي القرية.

وكان نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، قد أعلن انضمامه إلى حملة لجمع التبرعات أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

 ونشر رياض محرز عبر "تويتر"، بيان المبادرة الخيرية التي تهدف لجمع التبرعات تحت شعار #PlayersTogether بالتعاون مع منظمة الصحة الوطنية الإنجليزية.

ويهدف اللاعبون من خلال الحملة التي يشارك فيها أغلب لاعبي الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، جمع 4 ملايين جنيه إسترليني، يتم بها مساعدة المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

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